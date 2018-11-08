Тренер Ворсклы: задача выиграть Лигу Европы на повестке дня не стоит

Василий Сачко поделился ожиданиями от матча с "Карабахом".

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился ожиданиями от поединка 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Карабаха». Об этом сообщает 0532.ua.

«То, как мы сыграем, зависит от соперника, от тактики, от исполнителей. Мы хорошо знаем соперника, так же хорошо, как он знает нас. У «Карабаха» сильные исполнители, которые задействованы в различных сборных. Но мы будем играть дома, у нас есть 12-й игрок. Я уверен, что в четверг мы приложим максимум усилий, чтобы добиться положительного результата, ведь мы хотим побеждать в каждой игре. Мы будем стараться играть в красивый футбол, но самая главная задача у нас - результат!

Задача выиграть Лигу Европы на повестке дня не рассматривается, но это будет зависеть и от завтрашней игры», - сказал Сачко на предматчевой пресс-конференции.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ворскла» - «Карабах» состоится в Полтаве сегодня. Начало - в 22:00 по киевскому времени.