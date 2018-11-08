Позор арбитра Кашшаи: пенальти в ворота Шахтера в матче с Манчестер Сити в ЛЧ

Венгерский рефери назначил абсолютно необоснованный пенальти.

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи опозорился в матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Шахтер", когда в середине первого тайма назначил пенальти.

В том моменте не было абсолютно никакого нарушения правил со стороны игрока Шахтера Николая Матвиенко, что четко было видно в прямой видеотрансляции поединка и на многочисленных повторах эпизода.

Как сообщал УНИАН, после реализованного пенальти игроком Манчестер Сити счет в матче стал 2:0 в пользу английской команды. В итоге, игра завершилась разгромом чемпионов Украины со счетом 6:0.