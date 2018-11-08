МЮ одержал волевую победу над Ювентусом в главном матче дня ЛЧ (результаты всех игр)

Криштиану Роналду забил своей бывшей команде.

В среду состоялись восемь матчей 4-го тура Лиги чемпионов. Центральная игра проходила в Турине, где "Ювентус" принимал "МЮ". Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду забил свой первый мяч за "Юве" в Лиге чемпионов, открыв счет в игре. Напомним, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003-го по 2009 год.

"МЮ" забил два мяча в концовке игры - на 86-й минуте отличился Мата, а на 90-й Бонуччи отличился автоголом.

Лига чемпионов

Группа E

Бавария - АЕК - 2:0

Бенфика - Аякс - 1:1

Группа F

Ман Сити - Шахтер - 6:0

Лион - Хоффенхайм - 2:2

Группа G

ЦСКА - Рома - 1:2

Виктория П - Реал - 0:5

Группа H

Валенсия - Янг Бойз - 3:1

Ювентус - МЮ - 1:2