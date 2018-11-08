МЮ одержал волевую победу над Ювентусом в главном матче дня ЛЧ (результаты всех игр)
00:04, 08 ноября 2018Футбол
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Криштиану Роналду забил своей бывшей команде.
Ювентус - МЮ / REUTERS
В среду состоялись восемь матчей 4-го тура Лиги чемпионов. Центральная игра проходила в Турине, где "Ювентус" принимал "МЮ". Нападающий туринского клуба Криштиану Роналду забил свой первый мяч за "Юве" в Лиге чемпионов, открыв счет в игре. Напомним, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003-го по 2009 год.
"МЮ" забил два мяча в концовке игры - на 86-й минуте отличился Мата, а на 90-й Бонуччи отличился автоголом.
Лига чемпионов
Группа E
Бавария - АЕК - 2:0
Бенфика - Аякс - 1:1
Группа F
Лион - Хоффенхайм - 2:2
Группа G
ЦСКА - Рома - 1:2
Виктория П - Реал - 0:5
Группа H
Валенсия - Янг Бойз - 3:1
Ювентус - МЮ - 1:2
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