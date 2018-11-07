Шахтер опять крупно проиграл Манчестер Сити в гостевом матче Лиги чемпионов

Игра в Англии завершилась со счетом 6:0.

В Манчестере завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором Манчестер Сити принимал донецкий Шахтер и, как и две недели назад в игре в Украине, вновь одержал крупную победу.

Матч завершился со счетом 6:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Англичане имели полное преимущество над чемпионом Украины и открыли счет уже 13-й минуте. Первый точный удар в этой игре нанес Давид Силва. А уже в середине первого тайма "начудил" венгерский арбитр Виктор Кашшаи, который назначил пенальти в ворота горняков в том эпизоде, где нарушения правил не было и близко. Арбитр указал на 11-метровую отметку, хотя преследовавший нападающего Рахима Стерлинга наш Николай Матвиенко был как минимум в полуметре и не прикасался к сопернику. Пенальти уверенно реализовал Габриэль Жезус - 2:0.

После перерыва Ман Сити продолжил атаковать и уже на 49-й минуте игры Стерлинг довел счет до крупного. На 72-й минуте Жезус реализовал пенальти во второй раз, а на 84-й минуте Марез довел счет до 5:0.

Наконец, в добавленное арбитром время, на 90+2 минуте Жезус сделал хет-трик и поставил точку в этом матче - 6:0.

Таким образом, горняки занимают последнее место в Группе F, набрав 2 очка в 4 матчах.