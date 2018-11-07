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Украинец Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити  в матче с Шахтером

21:48, 07 ноября 2018
Футбол
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Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "Ман Сити"  в матче с "Шахтером" / REUTERS

У нашей команды с первых минут появится Тайсон, а вот Марлос даже не попал в заявку.

У хозяев с первых минут сыграет украинец Александр Зинченко, который дебютирует за «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Б. Силва, Д. Силва – Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Мурич, Данило, Гюндоган, Агуэро, Делф, Сане, Отаменди.

«Шахтер»: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон, Коваленко – Болбат, Тайсон, Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем.

Начало матча – в 22:00. Онлайн-трансляция встречи «Манчестер Сити» — «Шахтер» доступна на нашем сайте.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити#Шахтер в Лиге чемпионов