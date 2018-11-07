Хацкевич перед игрой с Ренном: Пиварич выбыл на 10 дней, Беседин восстанавливается

Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча против «Ренна» в рамках 4-го тура Лиги Европы.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча против «Ренна» в рамках 4-го тура Лиги Европы.

"Нет команды, которая выходит на игру и не хочет выиграть. В нашей группе все может длиться до конца, каждая игра для каждой команды – решающая. В случае победы завтра мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход. Отдаем себе отчет в важности завтрашней игры. Но после этого остаются еще два матча. Мы будем стараться, ребята будут отдавать все силы, чтобы добиться положительного результата", - сказал Александр Хацкевич, которого цитирует официальный канал «Динамо» в YouTube.

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Также главный тренер "Динамо" прояснил ситуацию по травмированным.

"Пиварич выбыл на 10 дней, он восстанавливается. Что касается Беседина, то он вернулся из Хорватии, у него еще есть свой план индивидуальной работы с тренером по физподготовке". – сказал Хацкевич.

Матч "Динамо" - "Ренн" состоится завтра в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19.55.