Шахтер (U-19) разгромно уступил сверстникам из Ман Сити в Юношеской лиге УЕФА

Юные горняки проиграли - 1:4.

В Манчестере прошел матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА, в котором «Шахтер» (U-19) играл на выезде со сверстниками из «Манчестер Сити».

Поединок завершился разгромным поражением юношей "Шахтера" - 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом тайме гости сумели открыть счет - отличился Чех - и при этом не пропустить: первые 45 минут завершились с минимальным перевесом украинской команды - 1:0.

Однако после перерыва хозяева встречи довольно быстро не только отыгрались, но и ушли в отрыв с крупным счетом. Интересно, что с 63-й по 67-ю минуту в ворота "Шахтера" было забито сразу три мяча.

Итог - крупная победа юниоров "Ман Сити" - 4:1.

Юношеская лига УЕФА

«Манчестер Сити» – «Шахтер» – 4:1

Голы: Ричардс (54, 63, с пенальти), Гарре (66), Гонсалес (67) – Чех (18).

«Шахтер» (U-19): Трубин – Рудавский, Якуба, Муравский, Романюк – Крыськив, Чех, Бондаренко – Мудрик, Кащук – Кулаков.

Запасные: Кучеренко, Приходько, Шушко, Кобылянский, Судаков, Холод, Буханевич.

После четырех туров у "Шахтера" (U-19) всего одно набранное очко. Команда замыкает турнирную таблицу группы F, имея минимальные шансы на участие в стыковых матчах.