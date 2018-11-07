ФФУ уже приняла решение о расширении УПЛ до 16 клубов, но неизвестно с какого сезона

Формат из 16 клубов лоббирует "Динамо", а вот "Шахтер" собирается затормозить этот процесс, считает журналист Кирилл Крыжановский.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Кирилл Крыжановский, ФФУ уже приняла решение расширить Премьер-лигу снова до 16 команд вместо 12, которые участвуют сейчас.

Пока неизвестно, с какого сезона - со следующего или с 2020/21, но ФФУ не боится пойти на нарушение регламента и изменить формат в зимнее межсезонье с аргументацией “во благо развития украинского футбола”.

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Формат из 16 клубов лоббирует "Динамо", а вот "Шахтер", по информации Крыжановского, будет тормозить этот процесс, используя все медиа-ресурсы.

Желание ФФУ изменить формат объясняется стремлением президента организации Андрея Павелко вернуть большой футбол в крупные города - Днепр, Харьков и Луцк.

Напомним, о том, что УПЛ надо расширить до 16 команд, недавно заявил главный тренер "Арсенала" Вячеслав Грозный, которого поддержал вице-президент "Динамо" Сергей Мохник. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин скептически высказался по поводу такого развития событий.