Онлайн-трансляция Ман Сити - Шахтер: Лига чемпионов, 4-й тур

Сегодня горняки проводят поединок против явного фаворита группы F.

Сегодня в Манчестере на стадионе "City of Manchester" проходит поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором чемпион Англии "Манчестер Сити" принимает чемпиона Украины - "Шахтер".

После трех туров клуб из Манчестера лидирует в группе F, имея две победы и одно поражение. "Шахтер", у которого две ничьи и одно поражение, делит с немецким "Хоффенхаймом" 3-4 места в квартете. Поражение в сегодняшней встрече если и не лишит горняков де-юре шансов на выход в 1/8 финала, то сделает задачу сверхтрудной.

При этом, как сообщал УНИАН букмекеры не верят, что донетчане на поле лучшей команды Англии способны сыграть хотя бы вничью. Напомним, что в матче 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" принимал "Манчестер Сити" в Харькове и уступил с крупным счетом 0:3 - это был один из худших матчей "оранжево-черных" при Пауло Фонсеке.

Накануне перед матчем с "Ман Сити" горняки добыли важную победу в чемпионате Украины над "Динамо" (2:1), которая должна немного поднять настроение игрокам. Вселяет оптимизм и возвращение в строй лидеров сегодняшнего "Шахтера" - Тайсона и Марлоса. А вот в составе "Ман Сити" травму получил Де Брюйне. Тем не менее, и без него в команде Хосепа Гвардиолы хватает звезд мировой величины. Учитывая большую разницу в классе команд, успехом для горняков будет вновь не проиграть с крупным счетом...

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 2".