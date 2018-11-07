Онлайн-трансляция Ман Сити - Шахтер - 4:0: Лига чемпионов, 4-й тур

Сегодня горняки проводят поединок против явного фаворита группы F.

Сегодня в Манчестере на стадионе "City of Manchester" проходит поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором чемпион Англии "Манчестер Сити" принимает чемпиона Украины - "Шахтер".

После трех туров клуб из Манчестера лидирует в группе F, имея две победы и одно поражение. "Шахтер", у которого две ничьи и одно поражение, делит с немецким "Хоффенхаймом" 3-4 места в квартете. Поражение в сегодняшней встрече если и не лишит горняков де-юре шансов на выход в 1/8 финала, то сделает задачу сверхтрудной.

При этом, как сообщал УНИАН букмекеры не верят, что донетчане на поле лучшей команды Англии способны сыграть хотя бы вничью. Напомним, что в матче 3-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" принимал "Манчестер Сити" в Харькове и уступил с крупным счетом 0:3 - это был один из худших матчей "оранжево-черных" при Пауло Фонсеке.

Накануне перед матчем с "Ман Сити" горняки добыли важную победу в чемпионате Украины над "Динамо" (2:1), которая должна немного поднять настроение игрокам. Вселяет оптимизм и возвращение в строй лидеров сегодняшнего "Шахтера" - Тайсона и Марлоса. А вот в составе "Ман Сити" травму получил Де Брюйне. Тем не менее, и без него в команде Хосепа Гвардиолы хватает звезд мировой величины. Учитывая большую разницу в классе команд, успехом для горняков будет вновь не проиграть с крупным счетом...

Матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" начнется в 22.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Футбол 2".

Добрый вечер!

«Манчестер Сити» и «Шахтер» объявили стартовые составы. В этом турнире дебютирует за "Ман Сити" украинец Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандиньо, Б. Силва, Д. Силва – Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Мурич, Данило, Гюндоган, Агуэро, Делф, Сане, Отаменди.

«Шахтер»: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон, Коваленко – Болбат, Тайсон, Мораес

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Кайоде, Дентиньо, Патрик, Нем.

1. Матч стартовал. Горняки развели мяч с центра.

5. Прошел пас в штрафную "Шахтера" на Стерлинга, но тот залез в офсайд.

7. На этот раз Жезус вне игры после паса Фернандиньо.

9. Хозяева заработали угловой с правого фланга.

10. Горняки выбили мяч из своей штрафной.

11. Эпизод с участием Зинченко. Александр точно навесил на голову Жезуса, но тот пробил прямо в Пятова.

13. ГОООООЛ. Очень легко "Сити" открыло счет, использовав чуть ли не первый удобный момент... 1:0. Гол Давида Силвы.

14. Испанец открыл счет после того, как Марез как школьника "раскачал" Ракицкого на фланге и прострелил в центр вратарской площадки. Провал всей защиты "Шахтера" в этом эпизоде.

18. Напомним, что тот же Давид Силва открыл счет и две недели назад - в матче в Харькове, который завершился со счетом 3:0 в пользу "Сити".

23. Настало время отличиться "лучшему другу" украинских болельщиков Виктору Кашшаи - арбиру встречи. Стерлинг ворвался в штрафную и, оступившись, упал. Арбитр указал на 11-метровую отметку, хотя преследовавший нападающего Матвиенко был как минимум в полуметре и не прикасался к сопернику.

24. ГОЛ. Жезус спокойно реализовал пенальти. 2:0.

27. Болбат пробил после прострела слева! Чуть выше ворот.

30. А вот и хороший момент Матвиенко. Его удар заблокировал игрок соперника.

31. Жезус выходил практически один на один, но мяч чудом успел выбить в подкате Кривцов.

36. Зинченко фолит против партнера по сборной Украины - Виктора Коваленко.

40. Тайсон протянул мяч полполя, вывел на удар Коваленко, но тот пробил выше ворот.

43. Красивая комбинация "Сити", которая началась с правого фланга и завершилась ударом Бернарду Силвы, но от ноги Степаненко мяч ушел на угловой.

Кашшаи ничего не добавил к основному времени первого тайма. Команды идут на перерыв при счете 2:0.

ПЕРЕРЫВ

46. Второй тайм начался.

48. ГОЛ. Стерлинг. 3:0.

49. Автором голевой передачи стал Зинченко, который отдал пас британцу, а тот обошел дриблингом двух защитников горняков и пробил в нижний угол без шансов для Пятова.

54. В двух эпизодах, которые произошли один за другим, Кашшаи не стал назначать пенальти. Сначала в штрафной горняков упал Стерлинг, а затем завалился Давид Силва. Неужто проснулась совесть у судьи?

57. Опять опасно! Бернарду Силва накрутил всех, кого мог - мяч после его прострела пролетел по линии ворот "Шахтера".

60. Замена у Сити. Вместо Уокера вышел Данило.

63. Замена у Шахтера. Вместо Мораеса, который ничем себя не проявил, выходит Кайоде.

71. Еще один пенальти в ворота Шахтера. Степаненко срезал в штрафной Давида Силву.

72. ГОЛ. 4:0. Жезус бьет на силу, а Пятов падает не в тот угол.

73. Замена у Сити. Вместо Давида Силвы выходит Гюндоган.