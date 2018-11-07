Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть и прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет на выезде против чемпиона Англии.

Сегодня в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с чемпионом Англии - "Манчестер Сити".

Прогнозы букмекеров

По сведениям портала Betexplorer, который собирает данные ведущих букмекерских контор мира, безусловным фаворитом поединка является английский клуб. Средний коэффициент на победу "горожан" составляет 1,11 к 1. Вероятность ничьей оценивается экспертами как 10,36 к 1. Коэффициент на победу "Шахтера" громадный как для матчей такого уровня - 22,43 к 1.

Где смотреть

Смотреть матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 21.55.

Начало поединка - в 22.00.

Как сообщал УНИАН, полузащитник Марлос полетел с "Шахтером" в Англию на матч Лиги чемпионов.