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Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть и прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

12:49, 07 ноября 2018
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; сыграет с &quot;Манчестер Сити&quot; на выезде / uefa.com

Прогнозы букмекеров

По сведениям портала Betexplorer, который собирает данные ведущих букмекерских контор мира, безусловным фаворитом поединка является английский клуб. Средний коэффициент на победу "горожан" составляет 1,11 к 1. Вероятность ничьей оценивается экспертами как 10,36 к 1. Коэффициент на победу "Шахтера" громадный как для матчей такого уровня - 22,43 к 1.

Где смотреть

Смотреть матч "Манчестер Сити" - "Шахтер" в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 21.55. 

Начало поединка - в 22.00.

Как сообщал УНИАН, полузащитник Марлос полетел с "Шахтером" в Англию на матч Лиги чемпионов.

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Теги: #Лига чемпионов#Шахтер в Лиге чемпионов