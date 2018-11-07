Барселона в 18-й раз подряд вышла из группы в Лиге чемпионов

Каталонский клуб первым в этом сезоне гарантировал себе участие в плей-офф.

Сыграв вничью с миланским «Интером» (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, "Барселона" в 18-й раз подряд преодолела групповую стадию этого турнира и вышла в плей-офф.

Каталонский клуб первым в этом сезоне гарантировал себе участие в плей-офф. У «Барселоны» 10 очков, и она остается недосягаемой для «Тоттенхэма» в группе В даже в случае двух побед английского клуба.

Для «Барсы» это 18-й выход из группы подряд, сообщает "Трибуна". Каталонцы неизменно выходят из группы в Лиге чемпионов начиная с сезона-2002/03.

ПСВ же после поражения от «Тоттенхэма» (1:2) лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и сможет только побороться за Лигу Европы.

Как сообщал УНИАН, вчера состоялись восемь матчей группового этапа Лиги чемпионов. Еще восемь поединков, включая игру "Манчестер Сити" - "Шахтер", пройдут сегодня.