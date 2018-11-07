Футбольный клуб «Бордо» продали за €100 миллионов американской инвесткомпании

M6 купил французский клуб в 1999 году и надеялся вернуть дни его славы 1980-х годов, когда "Бордо" трижды выигрывал Кубок французской лиги и дважды Кубок Франции.

Французская частная медиакомпания M6 Metropole Television продала футбольный клуб "Бордо" американской инвестиционной компании General American Capital Partners (GACP), базирующейся в Лос-Анджелесе.

Об этом говорится в заявлении французской компании, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"M6 Group сегодня завершила продажу футбольного клуба Girondins de Bordeaux американскому инвестиционному фонду General American Capital Partners (GACP) за €100 млн ($114 млн)", - приводит агентство цитату из отчетности M6 за первые девять месяцев 2018 года.

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M6 купил французский клуб в 1999 году и надеялся вернуть дни его славы 1980-х годов, когда "Бордо" трижды выигрывал Кубок французской лиги и дважды Кубок Франции. После смены владельца команда один раз выиграла Кубок лиги (в 2009 году) и один раз Кубок Франции (в 2013 году).

"Для М6 страница переворачивается, для FCGB открывается новая", - написал на своей странице в Twitter президент M6 Николя де Таверно.

"Я желаю больших успехов новой управленческой команде и благодарю всех жирондистов [полное название клуба - "Жиронден де Бордо", Girondins de Bordeaux] за эти 19 лет. Мы вместе пережили незабываемые эмоциональные моменты. Я останусь преданным поклонником жирондистов", - добавил теперь уже бывший владелец клуба.

Ранее УНИАН сообщал, что экс-форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри согласился возглавить французский «Бордо».