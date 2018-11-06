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Интер и Барселона сыграли вничью в матче Лиги чемпионов (результаты всех игр)

23:57, 06 ноября 2018
Футбол
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Интер и Барселона сыграли вничью в матче Лиги чемпионов / Reuters

В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группах А - D, где в центральной игре дня итальянский "Интер" (Милан) на своем поле удержал ничью в матче с испанской "Барселоной".

Матч в Милане завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

На гол Малкома на 82-й минуте точным ударом ответил Мауро Икарди, который забил ответный гол на 87-й минуте.

Лига чемпионов.

4-й тур.

06 ноября.

Монако - Брюгге - 0:4

Црвена Звезда - Ливерпуль - 2:0

Интернационале - Барселона - 1:1

Тоттенхем - ПСВ Эйндховен - 2:1

Атлетико - Боруссия - 2:0

Шальке - Галатасарай - 2:0

Наполи - Пари-Сен-Жермен - 1:1

Порту - Локомотив - 4:1.  

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов