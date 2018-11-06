Интер и Барселона сыграли вничью в матче Лиги чемпионов (результаты всех игр)
23:57, 06 ноября 2018Футбол
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Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
Интер и Барселона сыграли вничью в матче Лиги чемпионов / Reuters
В Европе состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группах А - D, где в центральной игре дня итальянский "Интер" (Милан) на своем поле удержал ничью в матче с испанской "Барселоной".
Матч в Милане завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.
На гол Малкома на 82-й минуте точным ударом ответил Мауро Икарди, который забил ответный гол на 87-й минуте.
Лига чемпионов.
4-й тур.
06 ноября.
Монако - Брюгге - 0:4
Црвена Звезда - Ливерпуль - 2:0
Интернационале - Барселона - 1:1
Тоттенхем - ПСВ Эйндховен - 2:1
Атлетико - Боруссия - 2:0
Шальке - Галатасарай - 2:0
Наполи - Пари-Сен-Жермен - 1:1
Порту - Локомотив - 4:1.
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