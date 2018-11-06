Игрок Шахтера Исмаили: единственный результат, который нас порадует, это победа

Бразильский легионер донецкой команды поделился своим мнением накануне матча Лиги чемпионов.

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

– Я не смотрю на матч через призму пораженческих настроений. Все игроки настроены положительно, команда много работала и мы постараемся отдать на поле все лучшее, - сказал Исмаили на традиционной предматчевой пресс-конференции в Манчестере, сообщает Трибуна.

– Единственный результат, который нас будет радовать, это победа. Наша команда много работала и мы будем показывать свою игру. Понимаем, что это будет очень сложно. Но к нам вернулся Тайсон, с ним мы еще сильнее, - добавил Исмаили.

– В Лиге чемпионов ты у всех на виду, весь мир наблюдает за этими матчами. Уверен, тренер сборной Бразилии будет смотреть этот матч, ведь будет много бразильцев на поле. Я, как и вся команда, постараюсь провести лучшую игру и показать себя лучшим образом, – отметил бразильский легионер горняков.

Как сообщал УНИАН, матч Манчестер Сити - Шахтер состоится в среду, 7 ноября. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.