Фонсека: Ракицкий будет играть с Манчестер Сити, никаких проблем с ним нет

Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями от матча с Манчестер Сити.

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что Ярослав Ракицкий сыграет с «Манчестер Сити» завтра, 6 ноября.

– Странно обсуждать этот вопрос. Ракицкий в матче с «Динамо» ушел за 35 минут до конца матча, это была обычная замена, которая может произойти с любым из игроков. Не знаю, почему появляются такие вопросы. Как доказательство, завтра Ракицкий будет играть, никаких проблем с ним нет, - отметил Фонсека на традиционной предматчевой пресс-конференции, сообщает Трибуна.

Говоря о разнице между «Манчестер Сити» прошлого сезона и этого, Фонсека заметил:

– Нет большой разницы, тот же самый тренер, практически те же игроки, сильнейшая команда продолжает демонстрировать нам очень особенную, привлекательную идею игры. Приход новичков добавил этой команде еще больше качеств.

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А говоря о том, готовы ли сыграть Тайсон и Марлос, заметил:

– Это две совершенно разные ситуации. Тайсон уже сыграл 45 минут в последней игре, он готов завтра начать матч. Ситуация Марлоса немного отличается. Он всего лишь тренировался два последних дня, он не находится в лучших кондициях, чтобы выйти в стартовом составе.

Об ожиданиях от игры:

– Играть с «Ман Сити» всегда очень сложно, это одна из лучших команд мира. Это доказала первая игра. Для нас важно не терять самих себя, оставаться собой, показывать смелось, показывать свою игру. При этом понимая, что против такой команды мы не должны совершать ошибки.

– У этой команды нет слабых сторон, – сказал подытожил Фонсека.

Как сообщал УНИАН, матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится в среду, 7-го ноября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.