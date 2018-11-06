Гвардиола: самая важная для нас игра — именно против Шахтера

Наставник «Манчестер Сити» рассказал о подготовке к поединку с донецким клубом в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

«Самая важная игра для нас в данный момент — именно против «Шахтера», - отметил Гвардиола в интервью официальному сайту УЕФА. - Мы потеряли очки в домашнем поединке с «Лионом», и теперь для нас каждый матч сродни финалу. Мы пробьемся в 1/8 финала, если выиграем два следующих матча на своем поле. Ряд топ-клубов вылетит, так что участие в плей-офф — уже серьезное достижение».

«Каждый розыгрыш Лиги чемпионов сложнее предыдущих. Оппоненты становятся сильнее. И тут дело не в силе того или иного национального чемпионата. Наши потери? Гюндоган готов играть. Отаменди — тоже. Травмированы только де Брейне и Мангаля», — отметил Гвардиола.

Как сообщал УНИАН, матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится в среду, 7-го ноября, в 22:00.