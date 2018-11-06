Исмаили признан лучшим игроком украинской футбольной Премьер-Лиги в октябре
Бразильский легионер донецкого Шахтера Исмаили признан лучшим игроком чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги в октябре.
Всего в голосовании приняли участие около 6 500 поклонников футбола, сообщает официальный сайт УПЛ.
Результат их выбора такой:
Исмаили — 52 % голосов,
Виктор Цыганков — 33 %,
Владислав Кулач — 10 %,
Дмитрий Шастал — 3 %,
Денис Безбородько — 2 %,
Андрей Борячук — 0 %,
Сергей Гринь — 0 %,
Алан Патрик — 0 %.
В голосовании также принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в октябре: 11 тур — Сергей Гринь («Арсенал-Киев»), 12 тур — Андрей Борячук («Мариуполь»), 13 тур — Денис Безбородько («Десна»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета Лиги, отличались стабильностью на протяжении октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо»), Исмаили («Шахтер»), Дмитрий Шастал («Александрия»), Владислав Кулач («Ворскла»), Алан Патрик («Шахтер»).
После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в октябре, на официальном сайте УПЛ — upl.ua.