Исмаили признан лучшим игроком украинской футбольной Премьер-Лиги в октябре

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал защитник «Шахтера»

Бразильский легионер донецкого Шахтера Исмаили признан лучшим игроком чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги в октябре.

Всего в голосовании приняли участие около 6 500 поклонников футбола, сообщает официальный сайт УПЛ.

Результат их выбора такой:

Исмаили — 52 % голосов,

Виктор Цыганков — 33 %,

Владислав Кулач — 10 %,

Дмитрий Шастал — 3 %,

Денис Безбородько — 2 %,

Андрей Борячук — 0 %,

Сергей Гринь — 0 %,

Алан Патрик — 0 %.

В голосовании также принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в октябре: 11 тур — Сергей Гринь («Арсенал-Киев»), 12 тур — Андрей Борячук («Мариуполь»), 13 тур — Денис Безбородько («Десна»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета Лиги, отличались стабильностью на протяжении октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо»), Исмаили («Шахтер»), Дмитрий Шастал («Александрия»), Владислав Кулач («Ворскла»), Алан Патрик («Шахтер»).

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в октябре, на официальном сайте УПЛ — upl.ua.