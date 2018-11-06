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Месси и Роналду не попали в Топ-5 самых дорогих футболистов мира

11:50, 06 ноября 2018
Футбол
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Роналду не попал в первую десятку самых дорогих игроков мира / Reuters

По мнению аналитической компании, самым дорогим игроком мира на сегодняшний день является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого оценили в 216,5 миллиона евро, сообщает Апостроф.

В тройку самых дорогих нападающих также попали Гарри Кейн из "Тоттенхэма (197,3 миллиона евро) и Неймар из ПСЖ (197 миллионов евро. В то же время форвард "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге лишь шестое место (170,6 миллиона), а нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в первую десятку.

Самым дорогим полузащитником мира признан хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли (163,4 миллиона), самым дорогим защитником - Самуэль Умтити из "Барселоны" (99,2 миллиона), а рейтинг самых дорогих голкиперов возглавил вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон (102 миллиона).

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Теги: #футбол#деньги#Криштиану Роналду#Лионель Месси