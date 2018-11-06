Марлос полетел с Шахтером в Манчестер на матч Лиги чемпионов

Стал известен состав команды на игру 4-го тура группового этапа главного еврокубка.

Делегация ФК Шахтер во вторник утром отправилась из Киева в Манчестер на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В основной состав команды еще накануне вернулся Марлос, сообщает официальный сайт горняков.

Таким образом, команда Паулу Фонсеки находится почти в оптимальном составе. Среди травмированных значатся только защитник Иван Ордец и полузащитник Фернандо.

В Манчестер вылетели 22 игрока. В заявку на матч попадет 18 игроков, а потому четверо из списка точно не получат шанс сыграть. Есть в составе делегации и форвард Тайсон, который помог Шахтеру обыграть киевское Динамо (2:1) в последнем туре чемпионата Украины.

Полностью заяка команды выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко

Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко, Маркиньос Сиприано, Дентиньо, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко

Нападающие: Тайсон, Жуниор Мораес, Марлос, Оларенважу Кайоде

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити — Шахтер состоится завтра, 7 ноября в 22:00.

После трех сыгранных туров, Манчестер Сити возглавляет группу, имея в своем активе 6 очков. Шахтер занимает 3 место, набрав 2 очка.