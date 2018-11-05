Победному голу в ворота Динамо посвящается: все 22 гола Коваленко за Шахтер (видео)

Молодой нападающий Шахтера забивал уже и в национальных турнирах, и в еврокубках.

Официальный клубный кананл ФК Шахтер в YouTube FCSD собрал все 22 гола Виктора Коваленко за первую команду горняков в одну подборку.

В подборку попали дебютный гол молодого игрока в карьере в еврокубках - в ворота немецкого «Шальке» из Гельзенкирхена, из центра поля - в ворота бельгийского «Гента», суперудар в ворота киевского «Динамо» и другие.

Как сообщал УНИАН, в субботу в матче 13-го тура УПЛ Шахтер - Динамо горняки выиграли со счетом 2:1. Решающий гол на 90-й минуте игры забил Виктор Коваленко.