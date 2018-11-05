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Победному голу в ворота Динамо посвящается: все 22 гола Коваленко за Шахтер (видео)

20:58, 05 ноября 2018
Футбол
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Виктор Коваленко - самый дорогой молодой украинский футболист по версии Transfermarkt / http://shakhtar.com/

В подборку попали дебютный гол молодого игрока в карьере в еврокубках - в ворота немецкого «Шальке» из Гельзенкирхена, из центра поля - в ворота бельгийского «Гента», суперудар в ворота киевского «Динамо» и другие.

Как сообщал УНИАН, в субботу в матче 13-го тура УПЛ Шахтер - Динамо горняки выиграли со счетом 2:1. Решающий гол на 90-й минуте игры забил Виктор Коваленко.

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Теги: #видео#ФК Шахтер