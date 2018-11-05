Шевченко не вызвал Ракицкого и Марлоса на матчи сборной Украины в ноябре

Впервые обратил на себя внимание тренерского штаба юный динамовец Виталий Миколенко.

Андрей Шевченко вызвал на сбор перед матчами со Словакией и Турцией 23 футболиста.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Не получили вызов игроки «Шахтера» Ярослав Ракицкий и Марлос. Зато обращает на себя внимание первый вызов 19-летнего игрока "Динамо" Виталия Миколенко. Еще два потенциальных новичка занесены в резервный список - 21-летний Марьян Швед из "Карпат" и 22-летний Андрей Борячук ("Мариуполь").

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Впервые Шевченко вызвал и 25-летнего полузащитника горняков Сергея Болбата, который свой единственный матч за сборную провел еще в 2014 году при Михаиле Фоменко.

Следует отметить возвращение в список главной команды молодых и талантливых Виктора Коваленко ("Шахтер") и Николая Шапаренко ("Динамо").

Состав сборной Украины выглядит так:

Вратари - Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания).

Защитники - Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Василий Кравец («Луго», Испания), Игорь Пластун («Гент», Бельгия).

Полузащитники - Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – «Динамо»), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – «Шахтер»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк» Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия).

Нападающий - Роман Яремчук ( «Гент», Бельгия).

Резерв: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба – «Динамо»), Владислав Кулач («Ворскла»), Андрей Борячук («Мариуполь»), Марьян Швед («Карпаты»).

Отметим, что 16 ноября сборная Украины сыграет заключительный поединок в Лиге наций-2018 со Словакией, а 20-го числа пройдет товарищеский матч с Турцией.