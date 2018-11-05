Марлос вернулся в общую группу Шахтера перед матчем против Ман Сити
Атакующий полузащитник "Шахтера" Марлос вернулся к тренировкам с командой после травмы. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Из-за повреждения Марлос пропустил последние матчи команды против "Манчестер Сити", "Арсенала-Киев", "Олимпика" и "Динамо".
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Пока неизвестно, сможет ли украинский хавбек принять участие в будущем матче против "Ман Сити" на выезде.
⚡ Новость дня!https://t.co/gjySTzQIzV— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 5 листопада 2018 р.
В нынешнем сезоне на счету Марлоса 6 голов и 1 голевая передача в 15 матчах.
Напомним, "Шахтер" сыграет на выезде против "Манчестер Сити" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в среду, 7 ноября. После трех сыгранных туров "Манчестер Сити" возглавляет группу, имея в своем активе 6 очков. "Шахтер" занимает 3-е место в группе, набрав 2 очка.