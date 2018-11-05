ГПУ и полиция имеют доказательства участия ФК Сумы в договорных матчах - клубу грозит снятие с чемпионата

Также в нечестных действиях подозревается арбитр Виктор Арановский.

Национальная полиция и Генеральная прокуратура Украины направили в комитет этики и честной игры ФФУ официальное письмо с 5-ю задокументированными доказательствами участия ПФК «Сумы» в договорных матчах, сообщает ТаТоТаке.

Также в письме фигурирует арбитр первой лиги Виктор Арановский (брат арбитра УПЛ Евгения Арановского. – УНИАН), по которому собрано 4 задокументированных доказательства.

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Клубу «Сумы» грозит снятие с чемпионата и лишение профессионального статуса. Арановский рискует получить пожизненное отстранение от любой профессиональной футбольной деятельности.

Напомним, весной этого года в украинском футболе разразился скандал, связанный с договорными матчами. По данным правоохранителей, организация "договорняков" приносила участникам преступного бизнеса баснословные прибыли, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 миллионов долларов США в год.