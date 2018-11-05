Хавбек Ливерпуля не полетит на матч Лиги чемпионов в Сербию из-за политического скандала

В "Ливерпуле" не хотят проблем с сербскими болельщиками.

Хавбек "Ливерпуля" Джердан Шакири не попал в заявку на выездной матч своей команды в Лиге чемпионов с "Црвеной Звездой". Главный тренер "Красных" Юрген Клопп прокомментировал свое решение:

"Мы слышали и читали о том, как могут встретить Джердана в Белграде. И хотя мы не знаем, что может произойти, мы хотим полететь туда и на 100% отдаваться футболу, а не думать о чем-то еще.

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Мы хотим избежать любых факторов, которые могут помешать нам сконцентрироваться на 90-минутном матче, важном для футбола и только футбола. По этой причине Шакири остается вне заявки на игру. Он осознает и принимает это", - заявил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, которого цитирует официальный сайт клуба.

Джердан Шакири – албанец-косовар по происхождению, но выступает за сборную Швейцарии. Летом на ЧМ-2018 разразился скандал, когда во время матча Швейцария - Сербия Шакири, отмечая гол в ворота сербов, показал орла с флага Албании. Футболисту грозил запрет на участие в двух матчах за политический жест, однако в итоге игрок избежал такого наказания и отделался штрафом.