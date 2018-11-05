Все для болельщиков: Реал установил ТВ-экраны на писсуарах на своем стадионе

Теперь на "Сантьягу Бернабеу" зрители не пропустят ни одной минуты игры.

Мадридский "Реал" позаботился о своих болельщиках, которые выпивают много пива на стадионе и не могут выдержать "позывы природы" до перерыва или конца матча.

Теперь в туалетах на стадионе "Сантьягу Бернабеу" на писсуарах появились ТВ-экраны, на которых будет транслироваться игра, чтобы во время матча фанаты не пропустили ни минуты происходящего на поле. Об этом сообщает AS.

Как сообщал УНИАН, в Китае зарегистрировали торговые марки для унитазов "Роналду", сока "Месси" и кастрюль "Суарес".