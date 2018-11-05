В Кременчугской воспитательной колонии прошел турнир по футболу под патронатом ФФУ

И.Кива инициировал проект, направленный на воспитание детей из колоний через футбол.

Воспитательная система Украины выстроена неправильно – с детьми в колониях нужно общаться, а не прятать их за высоким забором и колючей проволокой.

Об это заявил Президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола и глава Социалистической партии Украины Илья Кива на футбольном турнире в Кременчугской исправительной колонии, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Ошибки детей – это всегда просчеты взрослых. Родителей, воспитательной системы, государства. Если мы будем уделять им больше времени и внимания, у нас не будет колоний для несовершеннолетних. Чтобы у детей появилось осознание их проступков, с ними нужно общаться. Колючей проволокой и тяжелым режимом вы ничего не сможете изменить. Озлобить – сможете. Вы хотите, чтобы выходя отсюда, они видели в вас врагов, а потом система начала их уничтожение? Воспитывать – это значит общаться, а не затягивать колючей проволокой. А футбол – это и есть общение, это командный дух и удовольствие от игры», - сказал И.Кива на своей страничке в Фейсбук.

При этом он заявил, что в случае победы на выборах, намерен изменить систему воспитательно-исправительного процесса несовершеннолетних и подчеркнул, что пока государство сажает детей в тюрьму, сложно говорить о какой-либо евроинтеграции.

Политик также заявил о необходимости чаще организовывать спортивно-развлекательные мероприятия для детей из воспитательных колоний и обратился непосредственно к детям с призывом использовать непростую ситуацию, в которой они оказались, для самосовершенствования.

«Попробуйте потратить время, которое вы тут проводите, чтобы укрепиться и закалиться, переосмыслить жизненную позицию. Многие из тех, кто «за забором» – слабые, а вы можете использовать это время, чтобы стать сильным. Сила – это превосходство, а это интересно каждому мальчику. Но ее нужно воспитать. Занимайтесь спортом, он закаляет, помогает найти правильную мотивацию», - обратился И.Кива.

По результатам турнира первое место заняла команда «Патриот». Второе и третье место получили команды «Лукас» и «Звездочка». При этом участникам вручили памятные призы, среди которых кубки, грамоты, а также сетки с мячами.

И. Кива также поблагодарил президента и первого вице-президента Федерации Футбола Украины А. Павелко и В. Костюченко, а также министра юстиции П.Петренко. Напомним, инициатором проекта по воспитанию детей из колоний через футбол выступил президент Всеукраинской национальной федерации дворового футбола. Турнир прошел под патронатом Федерации футбола Украины в воскресенье, 4 ноября.