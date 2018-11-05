Матч Манчестер Сити - Шахтер обслужит роковой для Украины арбитр

Скандальный рефери Виктор Кашшаи вновь рассудит матч с участием украинской команды.

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч 4-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер". От исхода этой встречи во многом зависит судьба путевки в 1/8 финала и судьба третьего места в группе, дающего право на евровесну в Лиге Европы.

Поединок деверено провести венгерской бригаде арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Ассистировать ему будут Гьорги Ринг и Венцель Тот. Четвертым арбитром назначен Питер Береттян. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр матча Виктор Кашшаи хорошо знаком украинскому болельщику по Евро-2012, когда венгр обслуживал матч сборных Украины и Англии и не засчитал чистый гол Марко Девича, оставив нашу команду за бортом турнира.

Напомним, матч 4-го тура Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Шахтером" состоится в среду, 7 ноября. Начало - в 22.00.