В Египте появилась неудачная статуя Салаха в образе гоблина (фото)
12:36, 05 ноября 2018Футбол
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Скульпторы не пощадили нападающего "Ливерпуля".
Мохамед Салах / REUTERS
В Египте появилась скульптура форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
Статуя появилась на мировом молодежном форуме в Шарм-эль-Шейхе и позиционируется как «символ надежды для египетской молодежи», сообщает "Трибуна" со ссылкой на Goal.com.
В соцсетях скульптуру высмеяли за то, что Салах изображен с маленьким ростом, большой головой и тонкими руками и ногами. "Автор явно фанат Толкиена", - язвительно пишут пользователи в комментариях.
Statue of #Mohamed_Salah in the #world_shabab_world💙😎 pic.twitter.com/3rLiERnUDr— mohämed møstafä (@mhmedmostaf13) November 4, 2018
Ранее критике подвергалась статуя Криштиану Роналду. Позже появилось новое изображение португальца.
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