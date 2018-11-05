В Египте появилась неудачная статуя Салаха в образе гоблина (фото)

Скульпторы не пощадили нападающего "Ливерпуля".

В Египте появилась скульптура форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Статуя появилась на мировом молодежном форуме в Шарм-эль-Шейхе и позиционируется как «символ надежды для египетской молодежи», сообщает "Трибуна" со ссылкой на Goal.com.

В соцсетях скульптуру высмеяли за то, что Салах изображен с маленьким ростом, большой головой и тонкими руками и ногами. "Автор явно фанат Толкиена", - язвительно пишут пользователи в комментариях.

Ранее критике подвергалась статуя Криштиану Роналду. Позже появилось новое изображение португальца.