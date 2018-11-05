Луческу не хочет проводить товарищеский матч с Украиной в Днепре (видео)

Мирча Луческу высказал требования Федерации футбола Турции, чтобы провести матч не в Украине.

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу отказывается ехать в Днепр для проведения товарищеского матча с Украиной, сообщает ведущий телепрограммы «Профутбол» Игорь Цыганык.

Луческу высказал требования Федерации футбола Турции, чтобы провести матч не в Украине.

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Турецкая федерация футбола должна будет компенсировать расходы ФФУ, если игра не состоится. В организации не хотят идти навстречу Луческу, поскольку не собираются платить большую сумму компенсации ФФУ.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Турция запланирован на 20 ноября на «Днепр-Арене».