Ворскла обыграла Львов в 14-м туре УПЛ

Это был первый матч УПЛ, который обслужила полностью женская бригада арбитров.

В Полтаве состоялся матч между ФК «Львов» и полтавской "Ворсклой" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги. «Ворскла» обыграла соперника со счетом 2:0.

Номинально полтавчане были гостями, но матч проходил на стадионе имени Бутовского в Полтаве. Отметим, что в первом круге домашний матч «Ворсклы» против «Львова» проходил на «Арене-Львов».

На 19-й минуте Ребенок вывел номинальных гостей вперед. Через 20 минут Якубу забил дебютный мяч за «Ворсклу».

Таким образом, после победы - 2:0 - полтавская команда набрала 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. ФК "Львов" остался на 8-м месте (17 пунктов).

Напомним, что это был первый матч УПЛ, который обслужила полностью женская бригада арбитров.