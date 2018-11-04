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Десна вырвала ничью в поединке с Александрией

15:55, 04 ноября 2018
Футбол
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&quot;Александрия&quot; - &quot;Десна&quot; / facebook.com/fcolexandria

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

На 53-й минуте хозяева встречи открыли счет. Андрей Запорожан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника "Десны" Андрея Гитченко.

На 87-й минуте Гитченко исправился, замкнув у чужих ворот прострел со штрафного. Счет сравнялся - 1:1. 

После этого тура "Александрия" набрала 27 очков и продолжает находиться на третьем месте в турнирной таблице. У "Десны" на 10 очков меньше, команда замыкает верхнюю шестерку. 

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Теги: #УПЛ