Десна вырвала ничью в поединке с Александрией

Третья команда УПЛ потеряла очки дома.

В Александрии состоялся очередной матч 14-го тура Премьер-лиги. «Александрия» поделила очки с «Десной». Матч завершился вничью 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

На 53-й минуте хозяева встречи открыли счет. Андрей Запорожан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника "Десны" Андрея Гитченко.

На 87-й минуте Гитченко исправился, замкнув у чужих ворот прострел со штрафного. Счет сравнялся - 1:1.

После этого тура "Александрия" набрала 27 очков и продолжает находиться на третьем месте в турнирной таблице. У "Десны" на 10 очков меньше, команда замыкает верхнюю шестерку.