Десна вырвала ничью в поединке с Александрией
15:55, 04 ноября 2018Футбол
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Третья команда УПЛ потеряла очки дома.
"Александрия" - "Десна" / facebook.com/fcolexandria
В Александрии состоялся очередной матч 14-го тура Премьер-лиги. «Александрия» поделила очки с «Десной». Матч завершился вничью 1:1.
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
На 53-й минуте хозяева встречи открыли счет. Андрей Запорожан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника "Десны" Андрея Гитченко.
На 87-й минуте Гитченко исправился, замкнув у чужих ворот прострел со штрафного. Счет сравнялся - 1:1.
После этого тура "Александрия" набрала 27 очков и продолжает находиться на третьем месте в турнирной таблице. У "Десны" на 10 очков меньше, команда замыкает верхнюю шестерку.
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