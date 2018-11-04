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Впервые матч УПЛ обслужит полностью женская бригада арбитров

14:22, 04 ноября 2018
Футбол
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Екатерина Монзуль / football24.ua

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В рамках 14-го тура «Львов» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Начало – в 17.00.

Главным арбитром матча назначена Екатерина Монзуль. Ассистентами на линиях будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, которые дебютируют в Премьер-лиге. Четвертым рефери назначена Анастасия Романюк.

Это первый случай, когда матч элитного украинского дивизиона обслужит бригада арбитров, полностью состоящая их женщин.

Ранее женская бригада арбитров обслужила матч чемпионата Украины среди 21-летних.

Как сообщал УНИАН, в центральном матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Динамо"

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Теги: #УПЛ