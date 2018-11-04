Марлос выбирает борщ, а Кайоде "кус-кус": Шахтер показал, чем питаются игроки команды

ФК Шахтер запустил новую рубрику на YouTube, где будет показывать эксклюзивные материалы из жизни команды, которые не видит никто.

Успехи спортсмена не в последнюю очередь зависят от правильного питания.

Сегодня официальный канал ФК «Шахтер» в YouTube FCSD TV заглянул на кухню клуба и вместе с шеф-поваром клуба Любомиром Тошичем рассказал, как и чем питается команда.

Какие блюда любят Марлос и Кайоде? Сколько литров фреша выпивают за день? Что обязательно должно быть в меню?

Смотрите эксклюзивное видео на FCSD TV. Это официальный канал ФК «Шахтер» в YouTube.