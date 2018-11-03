Мариуполь минимально победил Арсенал-Киев в УПЛ

Состоялся стартовый матч 14-го тура.

В стартовом матче 14-го тура УПЛ «Мариуполь» дома на стадионе им.Бойко победил«Арсенал-Киев». Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Первый тайм прошел без забитых голов. На 55-й минуте Семенюк не реализовал выход 1 на 1 с Гальчуком.

Счет в матче открыл Вакула, на 81-й минуте. Этот гол стал единственным в матче.

"Мариуполь" набрал 20 очков и занимает 5-е место в таблице.