Онлайн-трансляция Шахтер - Динамо: Премьер-лига, 14-й тур

Сегодня в Харькове проходит матч грандов УПЛ.

Сегодня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" проходит один из главных матчей футбольного сезона - поединок грандов чемпионата Украины "Шахтера" и "Динамо".

Команды не в первый раз встречаются в этом сезоне. Первая встреча состоялась 21 июля в Одессе в поединке за Суперкубок страны - победу праздновало "Динамо" с счетом 1:0. Соперники вновь противостояли друг другу через несколько недель - в 3-м туре УПЛ киевляне принимали горняков на НСК "Олимпийский" и победили с тем же счетом 1:0.

В целом же "Динамо" имеет трехматчевую выигрышную серию в поединках с "Шахтером", которая началась 19 мая этого года - еще в рамках прошлого сезона УПЛ.

После 13 туров нынешнего чемпионата "Шахтер" имеет 34 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" на данный момент отстает на 5 пунктов - у киевлян 29 очков. Отставание "бело-синих" не критичное, и, в случае победы, они приблизятся к извечному сопернику практически вплотную.

Однако, по данным букмекерских контор, фаворитом поединка является все же "Шахтер".

Стоит отметить, что в составе "Динамо" в результате решения КДК ФФУ матч пропускает центральный защитник Тамаш Кадар. У хозяев дисквалифицирован нападающий Оларенваджу Кайоде. Вызывает вопросы готовность лидера горняков Тайсона, который пропустил из-за травмы около месяца. В свою очередь, "Динамо" в последних матчах играло без нападающего Артема Беседина...

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется на ОСК "Металлист" в Харькове в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол-2.