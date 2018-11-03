Онлайн-трансляция Шахтер - Динамо - 2:1: Премьер-лига, 14-й тур

Сегодня в Харькове проходит матч грандов УПЛ.

Сегодня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" проходит один из главных матчей футбольного сезона - поединок грандов чемпионата Украины "Шахтера" и "Динамо".

Команды не в первый раз встречаются в этом сезоне. Первая встреча состоялась 21 июля в Одессе в поединке за Суперкубок страны - победу праздновало "Динамо" с счетом 1:0. Соперники вновь противостояли друг другу через несколько недель - в 3-м туре УПЛ киевляне принимали горняков на НСК "Олимпийский" и победили с тем же счетом 1:0.

В целом же "Динамо" имеет трехматчевую выигрышную серию в поединках с "Шахтером", которая началась 19 мая этого года - еще в рамках прошлого сезона УПЛ.

После 13 туров нынешнего чемпионата "Шахтер" имеет 34 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" на данный момент отстает на 5 пунктов - у киевлян 29 очков. Отставание "бело-синих" не критичное, и, в случае победы, они приблизятся к извечному сопернику практически вплотную.

Однако, по данным букмекерских контор, фаворитом поединка является все же "Шахтер".

Стоит отметить, что в составе "Динамо" в результате решения КДК ФФУ матч пропускает центральный защитник Тамаш Кадар. У хозяев дисквалифицирован нападающий Оларенваджу Кайоде. Вызывает вопросы готовность лидера горняков Тайсона, который пропустил из-за травмы около месяца. В свою очередь, "Динамо" в последних матчах играло без нападающего Артема Беседина...

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется на ОСК "Металлист" в Харькове в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол-2.

Добрый вечер!

Вашему вниманию представляем составы команд:

«Шахтер»: Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Майкон – Дентиньо, Патрик, Болбат – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Матвиенко, Нем, Коваленко, Тайсон, Тотовицкий.

«Динамо»: Бойко – Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че-Че, Морозюк, Гармаш, Шабанов, Супряга.

По сообщению журналистов телеканала "Футбол 2", на матч продано 17 000 билетов.

Прозвучал национальный Гимн Украины.

Игроки "Динамо" пожали руку Жуниору Мораесу, который еще в прошлом сезоне выступал в составе киевского клуба. Не повторилась ситуация начала сезона, когда бывшие одноклубники проигнорировали бразильца.

Средний возраст игроков стартового состава "Динамо" - 21,5 года.

1. "Шахтер" начинает матч с центра поля.

2. У кромки поля Кендзера грубо играет против Мораеса. Тот с трудом поднимается на ноги.

4. Сидклей попал в офсайд.

7. Забавный эпизод - Степаненко отдал капитанскую повязку Фонсеке, потому что она постоянно слетала с руки.

8. Исмаили помогает Тарасу вернуть повязку на ее законное место - рукав.

10. Сидклей прорвался по левому флангу и отдавал на Цыганкова, но Кривцов выбил мяч на угловой.

11. Вербич пробил головой после подачи корнера, Пятов справился с этой угрозой для ворот.

14. Мораес упал в штрафной "Динамо" после навеса Степаненко. Арбитр промолчал.

16 "Шахтер" из ничего создал момент!!! Защитники гостей непонятным образом расступились перед Мораесом, который сам пробивать из острого угла не стал, а отдал Исмаили, но мяч у того запутался в ногах!

19. Цыганков выбегал на свидание с Пятовым, но арбитр дал свисток за блокировку Степаненко Вербичем.

21. Майкон решился на дальний удар, мяч рикошетом от защитника "Динамо" прилетел в руки Бойко.

22. Моментище у "Динамо"!!!! Вербичу не хватило нескольких милиметров, чтобы замкнуть пас Сидклея. Перед динамовцем были пустые ворота!

23. Ответная контратака от "Шахтера" закончилась неточным ударом Алана Патрика.

28. Желтая карточка Степаненко за грубый подкат против Шапаренко.

31. Цыганков вошел в штрафную "Шахтера" по правому флангу, отдал на Вербича, словенец на Буяльского, а Виталий пробил очень сильно выше ворот.

35. Болбат целился в девятку с линии штрафной, но мяч полетел мимо ворот.

44. ГОООООООООЛ! ШАПАРЕНКО!!!! 0:1

45. Гол в раздевалку забивает "Динамо"! Пиварич подал с левого фланга, Сидклей выиграл борьбу в воздухе и сбросил под удар Шапаренко, который без помех расстрелял ворота горняков!

45+1. Желтую карточку за фол против Вербича получил Ракицкий.

45+2. Цыганков исполнил штрафной метров с 35-40, но мяч пролетел немного мимо ворот.

ПЕРЕРЫВ!

46. Стартовал второй тайм. И сразу замена в "Шахтере". Тайсон вышел вместо Дентиньо.

48. Момент у "Динамо"! Вербич не смог реализовать выход один на один с Пятовым. Стоит отметить передачу Миколенко с собственной половины поля.

54. ГОООООООООЛ! 1:1. Мораес сравнивает счет!!!

55. Защитники "Динамо" неудачно выбили мяч от своих ворот, и это был подарок Тайсону, который хладнокровно обыграл Бойко и, оказавшись перед воротами, отдал Мораесу, который закатил мяч в путые ворота.

56. Вербич опять не дотянулся до передачи с левого фланга, в этот раз от Пиварича.

58. Кривцов упал в штрафной "Динамо" после подачи углового. Донетчане требовали пенальти, киевляне - желтую Сергею за симуляцию.

59. Замена у Шахтера. Матвиенко вышел вместо Ракицкого.

60. Предупреждение Мораесу за то, что дернул Бурду за футболку после того, как динамовец его подкосил.

63. "Динамо" забивает гол, но его отменяет арбитр! Цыганков переправил мяч головой в ворота после навеса Пиварича, но боковой арбитр зафиксировал офсайд.

64. Миколенко получил предупреждение.

66. Майкон бил с линии штрафной по воротам Бойко - голкипер отбил мяч кулаками.

70. Бутко не смог точно прострелить в штрафную - мяч свалился за боковую линию.

78. Предупреждение Кендзере за срыв атаки.

79. Замены в составе обеих команд. Коваленко заменил Алана Патрика, а Че-Че вышел вместо Шепелева.

84. Замена в Динамо. Гармаш вышел вместо Буяльского.

88. Сидклей накрутил соперника в штрафной "Шахтера", но его передачу на Шапаренко прервал Степаненко.

90. Арбитр добавил три минуты.

90+1. Кендзера сыграл рукой и получил второе предупреждение. Последние пару минут "бело-синие" проведут в меньшинстве.

90+2. На поле небольшая стычка, предупреждение также получает Гармаш.

90+5. ГООООООООООЛ! 2:1! Коваленко приносит "Шахтеру" победу!

Прекрасный удар в девятку от джокера "оранжево-черных"!

Финальный свисток!

Победа "Шахтера" - 2:1.

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