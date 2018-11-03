Шахтер - Динамо: где смотреть и прогнозы букмекеров на матч УПЛ

Сегодня в рамках 14-го тура Премьер-лиги состоится один из главных матчей сезона.

Сегодня в Харькове состоится один из главных матчей сезона в Премьер-лиге - в рамках 14-го тура Премьер-лиги встретятся "Шахтер" и "Динамо".

Прогнозы букмекеров

По сведениям портала Betexplorer, который собирает данные ведущих букмекерских контор мира, фаворитом поединка является донецкий "Шахтер". Средний коэффициент на победу горняков составляет 1,81 к 1. Вероятность ничей оценивается экспертами как 3,33 к 1. Коэффициент на победу "Динамо" - 4,17 к 1.

Где смотреть

Смотреть матч "Шахтер" - "Динамо" в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2" начиная с 16.55.

Начало поединка - в 17.00.

Как сообщал УНИАН, болельщиков на стадионе "Металлист" в Харькове ожидает насыщенная развлекательная программа: декорированная в стиле «Хэллоуин» сцена, выступление музыкантов, диджеев, конкурсы, а также кибер-зона с FIFA 19 и фаер-шоу.