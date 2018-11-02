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Лидер Ман Сити пропустит из-за травмы полтора месяца и не сыграет с Шахтером

16:37, 02 ноября 2018
Футбол
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Кевин Де Брюйне / FourFourTwo.com

Английский «Манчестер Сити» выступил с заявлением относительно состояния полузащитника Кевина де Брюйне, который получил травму в матче Кубка английский лиги против "Фулхэма".

Полузащитник пропустит 5-6 недель из-за повреждения связок колена. Сегодня бельгиец сделал снимок и прошел медобследование. Операция не потребуется, сообщает официальный сайт "горожан".

Де Брюйне был заменен в конце матча с "Фулхэмом" и покидал поле прихрамывая. Ранее де Брюйне пропустил два месяца из-за травмы связок правого колена.

Таким образом, бельгийский полузащитник точно пропустит домашний матч с «Шахтером» в Лиге чемпионов, который состоится 7 ноября в Манчестере.

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Теги: #Манчестер Сити#Кевин Де Брюйне