Игрока ПСЖ задержали за вождение в нетрезвом виде и лишат водительских прав

Французский клуб оштрафует футболиста за нарушение этических норм.

У полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти возникли проблемы с законом, сообщает L’Equipe.

В ночь с 30-го на 31 октября футболист был задержан полицией в нетрезвом виде. В его крови содержалось 0,49 промилле при допустимом значении 0,2 промилле.

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Игрока отпустили под залог, возбуждено дело. В ближайшее время он будет привлечен к ответственности. Ему грозит лишение прав на длительный срок.

Кроме того, «ПСЖ» оштрафует Верратти по пункту о нарушении правил этических норм.

В нынешнем сезоне Верратти принял участие в семи матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счет одну голевую передачу. «ПСЖ» после 11 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.

Как сообщал УНИАН, лондонский "Тоттенхэм" оштрафовал голкипера "Шпор" и сборной Франции Уго Льориса на 280 тысяч евро за вождение в пьяном виде.