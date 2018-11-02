Динамо (U-21) разгромило сверстников из Шахтера в молодежном первенстве Украины

Матч основных команд состоится завтра в Харькове.

Состоялся матч молодежного чемпионата Украины по футболу (U-21), в котором молодедная команда "Шахтера" принимала сверстников из "Динамо". Поединок завершился разгромной победой "бело-синих" со счетом 3:0.

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Игрок "Динамо" Цитаишвили открыл счет на 7-й минуте. На 64-й минуте Смирный удвоил преимущество.

На последней минуте игры футболист хозяев Мате отметился автоголом. 0:3.

"Динамо" (U-21) уверенно лидирует в молодежном первенстве Украины, набрав 37 очков. "Шахтер" опустился на четвертую строчку (25 пунктов).

Отметим, что поединок основных команд "Шахтера" и "Динамо" пройдет в субботу в Харькове. Начало - в 17.00.