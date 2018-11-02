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Шахтер и Динамо сыграют между собой в четвертьфинале Кубка Украины

13:19, 02 ноября 2018
Футбол
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Матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся 3 апреля / ffu.org.ua

В Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка 1/4 финала. В процедуре жеребьевки, которая началась в 13.00, приняли участие заслуженные тренеры Украины Павел Яковенко и Анатолий Бузник.

В результате жеребьевки в четвертьфинале сойдутся две самые титулованные команды Украины "Шахтер" и "Динамо". Хозяином поля выбран донецкий "Шахтер".

Кубок Украины. 1/4 финала

"Ингулец" - "Карпаты"

"Днепр-1" - "Ворскла"

"Шахтер" - "Динамо" 

"Львов" - "Заря"

Базовый день проведения четвертьфиналов Кубка Украины - 3 апреля. 

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Теги: #Кубок Украины по футболу#матч Шахтер - Динамо