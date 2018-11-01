Срна: в один прекрасный день хочу вернуться в Шахтер

Экс-капитан сильнейшей команды Украины дал комментарий в канун главного матча в украинском футболе Шахтер - Динамо.

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна рассказал о мечте вернуться в Шахтер, ожиданиях от украинского Классико, выступлениях "горняков" в Лиге чемпионов и поделился впечатлением от матчей сборной Украины и назначения Шевчука тренером Олимпика.

О начале карьеры в итальянском "Кальяри":

- После 15 лет в одной команде, в одной футболке сперва было тяжело. Переехать в другую страну, в другой клуб – это непросто. Вся ситуация, которая возникала была очень тяжелой для меня. Расставание с Шахтером. Но, я поговорил с президентом Шахтера, генеральным директором клуба, мистером Фонсекой и принял их решение профессионально. Я всегда буду любить Шахтера. Все, что я делал для Шахтера было от души и сердца. Я люблю и уважаю этот клуб, всех людей, которые работают в нем, болельщиков. Расстались мы в хороших отношениях. В один прекрасный день я хочу вернуться в Шахтер, ведь мое сердце там. Готов помочь клубу в любое время, - отметил Дарио в комментарии Football.ua.

О матче Шахтер - Динамо:

- Конечно, это украинское дерби, которое многие ждут. Для каждого болельщика Шахтера, президента клуба, футболистов, тренерского штаба – это очень важная игра. Все хотят обыграть Динамо, ведь последние несколько матчей горняки не могли этого сделать. Я ожидаю очень хорошую игру, от которое все получат удовольствие. Главное, чтобы после матча были не разговоры о судействе, а разговоры о качественном футболе.

О новых игроках Шахтера и изменениях в команде:

- Действительно, в этом году произошло много изменений в составе. Ушла большая плеяда футболистов, которые долгое время определяли стиль команды. Но в Шахтер на их место пришли новые молодые футболисты. Шахтер славится своим умением приобретать молодых игроков, и новые футболисты уже становятся лидерами команды. Молодые игроки – это будущее Шахтера. Я регулярно смотрю матчи "горняков" и успел оценить качество новых исполнителей. Фернандо, Майкон – отличное усиление. Уверен, они будут только прогрессировать под руководством Фонсеки и приносить Шахтеру победы.

Что касается Лиги чемпионов – я регулярно смотрю матчи и болею за Шахтер. У нашей команды очень тяжелая группа, но не стоит забывать, что Шахтер умеет играть против любого соперника. В групповом этапе остались еще 3 тура и я уверен, что "горняки" будут биться до конца за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Очень важно, чтобы в общую группу вернулись Марлос и Тайсон, которые сегодня определяют стиль Шахтера. Уверен, "горняки" способны в оставшихся трех матчах взять столько очков, сколько хватит для выхода в плей-офф, если же нет, то Шахтер будет бороться за выигрыш Лиги Европы

О сборной Украины:

- Хотел приехать на игру в Италии, ведь за сборную Украины выступает много моих друзей, но, к сожалению, не получилось. Однако игра украинской сборной мне очень понравилась во втором тайме, ведь против Италии нелегко играть. Хочу поздравить сборную Украины с первым местом в группе Лиги Наций. Это было нелегко, но стало большим и важным для украинского футбола шагом вперед. Рад за Андрея Шевченко, буду и в дальнейшем болеть за сборную Украины.

О Вячеславе Шевчуке:

- Я поздравил Славу с началом тренерской карьеры. Пожелал удачи и максимальных достижений с Олимпиком. Понятно, что время тяжелое. Олимпик не играет в Донецке также, как и Шахтер, но я уверен, что Шевчук приложит все свои силы, чтобы вывести Олимпик на новый уровень.