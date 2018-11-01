Шахтер впервые попал в список Топ-25 каналов футбольных клубов на YouTube и заменил в нем Динамо
22:27, 01 ноября 2018Футбол
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Телеканал горняков расположился на 24-м месте в рейтинге.
Канал FCSD является одним из самых популярных / twitter.com/DeporFinanzas
Официальный канал ФК Шахтер (Донецк) в You-Tube FCSD попал в Топ-25 каналов футбольных клубов.
Рейтинг составляет Deportes&Finanzas, а опубликован свежий рейтинг был на страничке издания в Twitter.
Возглавили рейтинг каналы Барселоны, Пари-Сен-Жермен, Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид.
Примечательно, что ранее из украинских клубов в этом рейтинге находилось киевское Динамо, но сейчас столичный клуб выбыл из Топ-25.
Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Харькове на ОСК "Металлист" состоится очный матч грандов украинского футбола в рамках чемпионата Премьер-лиги. Игра Динамо - Шахтер начнется в 17.00.
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