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Шахтер - Динамо: где смотреть и составы команд на матч УПЛ

18:03, 01 ноября 2018
Футбол
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Футбол 24

Составы команд

В составе "Динамо" в результате решения КДК ФФУ матч пропускает центральный защитник Тамаш Кадар. 

У хозяев дисквалифицирован за грубую игру нападающий Оларенваджу Кайоде. Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, получивший четвертое предупреждение в позапрошлом туре, против киевлян сыграет.

Вызывает вопросы готовность лидера горняков Тайсона, который пропустил из-за травмы около месяца. Как недавно сообщила пресс-служба "Шахтера", футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Однако выйдет ли хавбек в стартовом составе - неизвестно. 

В свою очередь, "Динамо" в последних матчах играло без нападающего Артема Беседина. Точных сроков возвращения Беседина в строй врачи пока не называют.

Где смотреть

Смотреть матч "Шахтер" - "Динамо" в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2" в субботу начиная с 16.55. 

Начало поединка - в 17.00.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно имя арбитра матча "Шахтер" - Динамо".

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Теги: #матч Шахтер - Динамо