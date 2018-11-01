Шахтер - Динамо: где смотреть и составы команд на матч УПЛ

В субботу в рамках 14-го тура УПЛ состоится один из главных матчей сезона.

В субботу состоится один из главных матчей чемпионата Украины - в рамках 14-го тура Премьер-лиги встретятся "Шахтер" и "Динамо".

Составы команд

В составе "Динамо" в результате решения КДК ФФУ матч пропускает центральный защитник Тамаш Кадар.

У хозяев дисквалифицирован за грубую игру нападающий Оларенваджу Кайоде. Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий, получивший четвертое предупреждение в позапрошлом туре, против киевлян сыграет.

Вызывает вопросы готовность лидера горняков Тайсона, который пропустил из-за травмы около месяца. Как недавно сообщила пресс-служба "Шахтера", футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Однако выйдет ли хавбек в стартовом составе - неизвестно.

В свою очередь, "Динамо" в последних матчах играло без нападающего Артема Беседина. Точных сроков возвращения Беседина в строй врачи пока не называют.

Где смотреть

Смотреть матч "Шахтер" - "Динамо" в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2" в субботу начиная с 16.55.

Начало поединка - в 17.00.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно имя арбитра матча "Шахтер" - Динамо".