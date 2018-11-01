Четыре крупные иностранные компании претендуют на приобретение прав по телепоказу матчей УПЛ

Телевизионная революция назревает в украинском футболе.

Сразу четыре крупные иностранные компании претендуют на приобретение прав и дальнейшие трансляции Украинской Премьер-Лиги. Об этом стало известно #FootballHub.

Среди потенциальных покупателей украинского футбольного продукта такие компании: Infront, Profile Partners, Wasserman, Mediapro.

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К слову, последняя компания является владельцем прав на испанскую Примеру на следующие 5 сезонов. Медиагруппе в пределах Испании принадлежат права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы, Кубка Германии, Копа Либертадорес и французской Лиги 1 с сезона 2020/2021. Также Mediapro распространяет на европейские и азиатские страны пакетирование чемпионата Бразилии.

В случае приобретения прав на УПЛ кем-то из приведенных выше компаний, украинские трансляторы должны будут покупать пакеты, чтобы иметь возможность показывать матчи Премьер-Лиги. В соответствии с количеством команд в приобретенном пакете будет определяться и количество матчей, на которые будут распространяться права вещателя.

Как сообщал УНИАН, УПЛ утвердила даты и время начала матчей 15-го и 16-го туров чемпионата Украины.