Срна: решение Шахтера не продлевать контракт было ударом в лицо

Хорватский футболист рассказал о своем периоде дисквалификации и уходе из "Шахтера".

Экс-капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна, который сейчас защищает цвета итальянского «Кальяри», рассказал о своем периоде дисквалификации и уходе из "Шахтера".

«В одно мгновение я потерял все. Проваленный тест на допинг, дисквалификация - мир рухнул на меня. Президент «Шахтера» Ринат Ахметов сказал, что они не будут продлевать мой контракт, и это было словно удар в лицо. Понимаю, он выполнял свою работу...

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«Шахтер» — моя любовь, и я знаю, что нужно давать развиваться молодежи. Но я приобрел хороший дом, президент открыл международную футбольную школу, куда пошли мои дети. И в один момент все исчезло. Я словно распался на части.

Дисквалификация стала худшим периодом в моей карьере, но я крепкий. Что тебя не убивает, делает тебя сильнее», - цитирует экс-капитана горняков UA-Football со ссылкой на итальянскую La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что летом прошлого года Дарио Срна покинул "Шахтер" после 15 лет выступлений за клуб.