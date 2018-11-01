Фанаты Черноморца второй раз за неделю сорвали матч своей команды (видео)

На матче между "Черноморцем" и "Ворсклой" неизвестные бросили на поле взрывпакеты.

Накануне в среду в Одессе, во время матча 1/8 финала Кубка Украины по футболу между "Черноморцем" и полтавской "Ворсклой" неизвестные бросили на поле взрывпакеты.

Как сообщает "ТСН", от взрыва никто не пострадал, но арбитру пришлось приостановить игру. Возобновить ее удалось лишь после того, как рассеялся дым.

Следует отметить, что подобные инциденты на матчах в Одессе не редкость. Так, поединок 13-го тура УПЛ между «Черноморцем» и «Карпатами» в минувшее воскресенье был прерван из-за фаер-шоу от фан-сектора одесситов - арбитру даже пришлось увести команды на некоторое время с поля.