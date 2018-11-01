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Харьков подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году

12:56, 01 ноября 2018
Футбол
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Стадион "Металлист" / KHARKIV Today

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о получение официальной заявки от ФФУ и города. 

Также претендентами на проведение этого матча будут Минск (стадион «Динамо»), Хельсинки («Олимпийский») и Белфаст («Виндзор Парк»).

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Кроме того, как стало известно, на проведение финала Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен.

На проведение финала Лиги Европы-2021 подали заявки Вена (стадион Эрнста Хаппеля), Тбилиси (стадион Бориса Пайчадзе) и Севилья.

На проведение финала женской Лиги чемпионов-2021 подали заявки Прага (стадион «Эден») и шведский Гетеборг («Гамла Уллеви»).

Окончательные списки УЕФА опубликует до 15 февраля 2019 года. Решение о проведении финалов еврокубков будет принято в мае-июне 2019 года.

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Теги: #УЕФА#Суперкубок УЕФА