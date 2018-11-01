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Известен арбитр субботнего матча Шахтер - Динамо

11:47, 01 ноября 2018
Футбол
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Виталий Романов / footboom.com

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Матч между двумя украинскими грандами доверено провести Виталию Романову из Днепра, сообщает официальный сайт комитета арбитров ФФУ.

Романову на линиях будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Четвёртый арбитр – Анатолий Абдула.

Напомним, матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится в субботу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 17:00.

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Теги: #матч Шахтер - Динамо