Известен арбитр субботнего матча Шахтер - Динамо

Поединок доверено провести арбитру Виталию Романову из Днепра.

Комитет арбитров ФФУ определил судью, который будет обслуживать матч 14 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо". Читайте такжеМатч Шахтер - Динамо: важная статистика и где смотреть поединок грандов УПЛ Матч между двумя украинскими грандами доверено провести Виталию Романову из Днепра, сообщает официальный сайт комитета арбитров ФФУ. Романову на линиях будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Четвёртый арбитр – Анатолий Абдула. Напомним, матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится в субботу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 17:00.

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