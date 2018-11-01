Известен арбитр субботнего матча Шахтер - Динамо
11:47, 01 ноября 2018Футбол
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Поединок доверено провести арбитру Виталию Романову из Днепра.
Виталий Романов / footboom.com
Комитет арбитров ФФУ определил судью, который будет обслуживать матч 14 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо".
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Матч между двумя украинскими грандами доверено провести Виталию Романову из Днепра, сообщает официальный сайт комитета арбитров ФФУ.
Романову на линиях будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Четвёртый арбитр – Анатолий Абдула.
Напомним, матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится в субботу, 3 ноября. Начало игры запланировано на 17:00.
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